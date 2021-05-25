Які люди частіше приходять на допомогу

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що люди-фантазери більш альтруїстичні. Виявляється, що ділянки мозку, які відповідають за образне мислення, пов'язані з альтруїзмом. Коли людина бачить у когось лихо, саме уява підказує йому, що потрібно прийти на допомогу, повідомляє Сит.

Команда університету Бостона хотіла дізнатися, як здатність моделювати уявні сцени допомагає мотивувати людей до формування більш альтруїстичних намірів. Мета полягала в тому, щоб розкрити когнітивні і нейронні механізми, які пояснюють взаємозв'язок між епізодичним моделюванням і підвищеною готовністю допомагати тим, хто потребує допомоги.

Дослідники вивчили дві ділянки мозку з різними функціями: скронево-тім'яної вузол, який грає ключову роль в процесах усвідомлення себе і інших, а також скроневу частку, пов'язану з відтворенням образів. Виявилося, що активність в скроневій частці пророкує готовність людини прийти на допомогу.

Якщо ви можете уявити, як допомагаєте комусь, то швидше за все, готові це зробити - розповів співавтор Дослідження Ліан Янг.

У першому експерименті мозок добровольців сканували, коли вони представляли, як допомагають оточенню в гіпотетичній ситуації. У другому експерименті учасники також представляли, що допомагають іншій людині, а тим часом дослідники за допомогою коротких магнітних імпульсів стимулювали їх скронево-тім'яний вузол.