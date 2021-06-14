Які стильні хустки для волосся в моді 2021 року

Є таке твердження, що «все нове - це забуте старе». Дане висловлювання актуально і такого популярного в минулому аксесуара, як хустка або пов'язка для волосся, повідомляє Модный журнал.

Раніше вважалося неналежно дівчатам з'являтися на людях з розпущеним волоссям. Зараз, це пережиток минулого, проте, мода на забуті стрічки, хустки, пов'язки набирає обертів.

У цьому сезоні стилісти рекомендують спробувати такий елемент декору всім представницям прекрасної половини людства, незважаючи на вікову категорію, довжину і тип волосся. Пов'язка або бандана виглядає ультрамодно і підходить під будь-який образ і стиль. Зачіски з використанням такого декору дуже різноманітні - від складних ретро укладок до бешкетних кісок або веселих кучериків.

Обідки, виконані з тканини, дають можливість проявити фантазію і придумати велику кількість укладок для повсякденного носіння або виступити в якості прикраси шевелюри з нагоди торжества. Незалежно від Вашого стилю, типу і довжини волосся, а також переваг в зачісках, Ви зможете підібрати той ідеальний варіант носіння бандани або пов'язки для волосся, якої підкреслить достоїнства зовнішності і додасть родзинку в образ.