Цікаві факти про заморожену рибу

Замороження - найкращий спосіб зберегти рибу на тривалий період, завдяки чому покупець може купити рибу з далеких країн, морів і океанів. Причому за якістю вона буде не набагато поступатися свіжій (охолодженій, живій). Звичайно, багато що залежить від того як вона була заморожена, як і скільки часу зберігалася і як потім була разморожена, повідомляє Produkt-pitaniya.

Визначити якість риби в замороженому вигляді не так легко, як в свіжому. Перш за все, необхідно знати основні небезпеки і обмани, з якими можна зіткнутися при її покупці.

По-перше, дуже часто рибу продають буквально з водою. Для цього воду не просто впорскують всередину риби, а ще використовують шкідливі хімікати (поліфосфати), які допомагають увібрати ще більше води, збільшити вагу. Тому ретельно перед тим, як вибрати рибу, визначте, скільки там льоду. Товста кірка льоду буде поганою ознакою. Якщо побачите неприродний глянсовий блиск, то це буде свідченням використання поліфосфатів.

По-друге, рибу могли неправильно зберігати. Вона могла вже розморожувати і вдруге заморожувати, що може значно вплинути на її якість. Це можна визначити по тьмяній шкірці, загнутим хвостом, по інію і по зійшовшому льоду. Риба не повинна бути деформована й злипатися одина з одною. При неправильному зберіганні може проявитися пожовтіння і неприємний запах.

Найпопулярніший і ефективний спосіб заморозки є глазурування. Риба повинна мати тонкий шар крижаної скоринки - глазур, що покриває рівномірно всю поверхню. Глазур повинна бути міцною і не повинна відставати після постукування по ній. Допускається зберігати в антиадгезионовому папері і вакуумній упаковці. Також іноді вводять антиокислювачі для збільшення терміну зберігання.

Риба, що продається в упаковці, має перевагу. На ній може вказуватися корисна інформація: метод заморозки, дата упаковки, термін придатності. Напис «шокова заморозка» буде говорити на користь цього товару. Але сліпо вірити написам не слід.

Правильно розморозити також важливо, як і правильно заморозити. Робити це потрібно поступово, наприклад, поклавши в холодильник. Зручно покласти рибу на відтавання на ніч. Після цього обмацайте її - вона повинна бути щільною, не сухою. Якщо при натисканні багато витече води, то велика ймовірність, що її штучно накачали водою за допомогою поліфосфатів. По суті, методика визначення якості розмороженої риби практично схожа з методикою вибору свіжої (охолодженої) риби.

Терміни зберігання замороженої риби

Рибу повинні заморожувати прямо після вилову у відкритому морі. У супермаркеті, ринку або в будь-якому іншому місці, при покупці слід звернути увагу на температуру в морозильній камері. Якщо там багато снігу, інею, є ймовірність, що не витримувався необхідний температурний режим.

Температура зберігання замороженої риби не повинна підніматися вище -18 градусів Цельсія. Терміни зберігання сильно різняться (від 3 до 10 місяців) і залежать від виду риби. Після розморожування риба зможе протриматися пару днів в холодильнику.

Цікаві факти

Риба після глибокої заморозки (-40 градусів Цельсія) вважається на стільки ж безпечною для здоров'я людини, як і після термообробки (смаження або варіння).