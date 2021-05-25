Яка користь протеїну для чоловічого здоров'я

Протеїн у вигляді харчової добавки використовується в спорті і бодібілдингу десятиліттями. За цей час були розроблені чіткі науково-методичні рекомендації по його безпечному прийманні, але необгрунтовані міфи про шкоду протеїну продовжують існувати досі, повідомляє Musclefit.

Потрапляючи в організм, він розщеплюється до рівня амінокислот і бере участь в різних обмінних процесах.

Будівельна (м'язи, внутрішні органи і тканини складаються з білка)

Скорочувальна (м'язи скорочуються за допомогою білкового актино-миозинового комплексу)

Імунна (вироблення імунних тіл)

Каталітична (прискорювачі обмінних процесів)

Гормональна (синтез ряду анаболічних гормонів).

Плюси від додаткового прийому протеїну випливають з його основних функцій.

Згідно з численними дослідженнями, при заняттях швидкісно-силовими видами спорту (в тому числі і тренуваннями в тренажерному залі) потреба організму в білку підвищується. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує збільшувати його норму споживання в два рази в порівнянні зі звичайною. Це становить 2 грами на 1 кг ваги тіла. До цієї категорії відносяться не тільки люди, практикуючі силові навантаження, а й ті, хто щодня займаються важкою фізичною працею.

Звичайними продуктами часто буває важко набрати таку кількість білка. Тоді на допомогу приходить спортивне харчування, яке легко коригує неправильність в раціоні. Ще один плюс цієї добавки - можливість ефективно використовувати "анаболічні вікна". Протягом 1-1,5 години після тренування протеїн засвоюється набагато швидше. У цей проміжок необхідно прийняти порцію "швидкого" білка. Ідеальний варіант - це сироватковий протеїновий коктейль.

Уже через 15-20 хвилин амінокислоти почнуть надходити в м'язові клітини, що допоможе прискорити відновлення і позитивно вплине на зростання м'язів. На перетравлення звичайних продуктів (м'ясо, риба, птиця) піде в середньому 2-3 години. І тільки після цього амінокислоти почнуть надходити в м'язи. Тобто, поки білок не перетравився, ваші м'язи "голодують".

Дотримуйтеся рекомендацій спортивних лікарів по його застосуванню і не забувайте, що це просто допоміжна добавка до основного раціону харчування з натуральних продуктів. Дотримуючись цих правил, ви отримаєте максимальну користь від застосування без негативних наслідків.