Яке морозиво смачне і корисне

Класичне морозиво - білковий продукт. Це означає, що його так само, як і молоко або сир, важливо правильно зберігати, щоб не отримати в результаті споживання гострі кишкові інфекції, зазначила глава МОЗ Уляна Супрун, повідомляє Сит.

Тому вибираючи морозиво серед усього розмаїття варіантів, звертайте увагу на кілька факторів. Крім терміну придатності, слід перевіряти дотримання температурного режиму зберігання морозива - не вище -16 ° С. Дотримання температурного режиму впливає як на зовнішній вигляд, так і смак морозива

Відповідно до ДСТУ, в одному грамі морозива з сушеними фруктами і ягодами, горіхами, родзинками, курагою, чорносливом, може міститися до 100 тисяч сторонніх мікробних клітин, до 500 клітин цвілі та до 100 клітин дріжджів. Якщо продукт правильно зберігати - ці цифри не зміняться, і він буде безпечним.

Яким має бути правильне морозиво?