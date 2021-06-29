Яке морозиво смачне і корисне
Класичне морозиво - білковий продукт. Це означає, що його так само, як і молоко або сир, важливо правильно зберігати, щоб не отримати в результаті споживання гострі кишкові інфекції, зазначила глава МОЗ Уляна Супрун, повідомляє Сит.
Тому вибираючи морозиво серед усього розмаїття варіантів, звертайте увагу на кілька факторів. Крім терміну придатності, слід перевіряти дотримання температурного режиму зберігання морозива - не вище -16 ° С. Дотримання температурного режиму впливає як на зовнішній вигляд, так і смак морозива
Відповідно до ДСТУ, в одному грамі морозива з сушеними фруктами і ягодами, горіхами, родзинками, курагою, чорносливом, може міститися до 100 тисяч сторонніх мікробних клітин, до 500 клітин цвілі та до 100 клітин дріжджів. Якщо продукт правильно зберігати - ці цифри не зміняться, і він буде безпечним.
Яким має бути правильне морозиво?
- Перш за все холодним і щільним, коли дістаєте його з морозильної камери.
- Правильної форми. Якщо верхівка морозива деформована, це може свідчити про порушення температурного режиму при зберіганні.
- Всередині упаковки не повинно бути інею і слідів продукту на обгортці.
- Морозиво повинне мати рівномірну консистенцію.
- Пробуючи десерт, ви не повинні відчувати кристали льоду, маслянистий смак або "пісок на зубах" (кристали лактози).
- На глазурі не повинно бути нальоту або тріщин.
- Якщо любите морозиво «на вагу», майте на увазі, що термін зберігання його дуже малий - тільки одну добу. Якщо ж продавці або власники вуличної точки продовжують продавати таке морозиво далі, у покупців є ризик заразитися лістеріоз, сальмонельоз та кишковою паличкою.