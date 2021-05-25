Названо симптоми утворення тромбів

Група вчених-кардіологів з Великобританії в ході своєї наукової роботи виділили основні симптоми тромбозу, які люди найчастіше ігнорують, повідомляє Mednews.ru.

Так, в їх список потрапив набряк ніг. За словами, кардіологів, в більшості випадків утворення тромбів відбувається саме в нижніх кінцівках. Тому, якщо ноги стали набрякати, шкіра свербить і стала червона або синюшна, значить потрібно не зволікати з обстеженням.

Особливо небезпечно, якщо ноги ще й починають боліти, найчастіше спазми відчуваються в гомілці, тому що там в більшості випадків і утворюються тромби.

Привід викликати швидку допомогу - якщо до перерахованих вище симптомів додаються задишка, стає важко дихати, в грудях відчувається біль, а голова паморочиться. Це може означати, що тромб відірвався і пішов в легені. Це смертельно небезпечно.