Красива і здорова шкіра – мрія будь-якої дівчини, але рано чи пізно ми замислюємося про старіння, і тоді шукаємо ефективні засоби в боротьбі з ним. Вітамін А – це те, що ви шукали, саме він допоможе вашій шкірі залишатися пружною тривалий час, а також впоратися з різними шкірними захворюваннями, повідомляє Bhub.

Застосування вітаміну А може бути зовнішнім у складі косметичних засобів і внутрішнім за допомогою вживання їжі, багатої на бета-каротин.

Вітамін А: для чого корисний, в яких продуктах міститься

У складі вітаміну А присутні ретинол, ретиналь, ретиноєва кислота, а також провітаміни А – каротиноїди, в тому числі й бета-каротин. Останній можна отримати переважно з рослинної їжі. Варто зазначити, що нестачі вітаміну А європейці зазвичай не відчувають, тому приймати його додатково у вигляді БАДів або в складі вітамінних комплексів нема потреби. Передозування може спровокувати головний біль, нудоту, сонливість і слабкість, біль в животі, у жінок – призводить до порушення менструального циклу, пігментації та ламкості нігтів, появі тріщин у куточках рота.

Потужний природний антиоксидант

Каротиноїди з харчових продуктів активно борються з вільними радикалами, які розщеплюють колаген – опорну структуру шкіри. Саме каротиноїди не дають вашій шкірі обвисати, перешкоджають появі пігментних плям і почервонінь внаслідок впливу сонячних променів.

Продукує клітини шкіри

Ретинол важливий для регенерації шкіри, стимулює зростання фібробластів, що беруть участь у розвитку тканин, а також виробленні колагену й еластину. До того ж перешкоджає сухості, подразнення, появи акне.

Захист від інфекцій

Шкіра – перша лінія оборони вашої імунної системи. Вітамін А виступає захистом від інфекцій, бактерій, різних забруднень.

Вітамін А – один з головних компонентів антивікової косметики. Ретинол глибоко проникає в епідерміс на клітинному рівні та надає ефект моментального догляду. Оскільки засоби з ретинолом здатні продовжити молодість шкіри (розгладжують зморшки, запобігають їх утворенню), вирівняти тон, позбавити акне і пігментних плям, вони присутні в лінійках косметики для догляду багатьох косметичних брендів.