Названо популярні напої, що підвищують ризик серцевого нападу

Харчування безпосередньо впливає на якість життя та здоров'я людини. Правильне харчування є одним з ефективних способів знизити ризик виникнення хвороб серця. В тому числі, особливу увагу вчені радять приділити напоям, адже деякі з них можуть негативно впливати на серцево-судинну систему організму, повідомляє Eatthis.

До популярних напоїв, які підвищують ймовірність серцевого нападу, вчені віднесли газовану воду, каву, енергетики, алкоголь і молочні коктейлі.

Головна небезпека газованої води криється в надмірному вмісті цукру. Дослідження показали, що солодкі напої можуть збільшити ризик серцевих захворювань, які є основною причиною серцевих нападів.

У помірних кількостях кава сприятливо впливає на організм, але вживання шести і більше кухлів напою, що бадьорить, навпаки, підвищує рівень холестерину в крові і збільшує ризик серцевого нападу.

Енергетики підвищують кров'яний тиск і порушують серцевий ритм, що може призвести до небезпечних наслідків.

Алкоголь в будь-яких дозах призводить до порушення роботи серцевого м'яза. Згідно з дослідженнями, у людей, які зловживають алкоголем, ризик виникнення інфаркту міокарда значно вище.

Молочні коктейлі містять надмірну кількість цукру і насичених жирів, регулярне вживання яких викликає проблеми з серцем.