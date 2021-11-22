Яка шкоди м'яти для чоловічого організму

М'ята - пахуча лікарська трав'яниста рослина з простими стеблами і яскраво-зеленим листям, що нагадують листя кропиви. М'ята з дитинства знайома кожному. Наземна частина рослини містить велику кількість ефірного масла, основним складовим якого є ментол, повідомляє xCook.info.

Деяку шкоду м'ята може завдати чоловічому організму. Рослина зменшує кількість тестостерону в крові і знижує збудливість у чоловіка, роблячи його спокійним.

Крім того, м'ята у великих кількостях шкідлива чоловікам через що містяться в ній жіночих гормонів. Постійне вживання м'ятного напою може привести до збільшення грудей, зменшення росту волосся на тілі й до округлення форм.

Трава в будь-якому вигляді не бажана для чоловіків:

Які планують батьківство. Під її впливом сперматозоїди стають менш активними.

Сідаючи за кермо. Заспокійливий ефект уповільнює реакції, знижує увагу.

Працюючих на верстатах, механізмах з високою небезпекою - з тієї ж причини.

Мають в анамнезі варикозне розширення вен. Рослина розслабляє судини, що викликає прогресування хвороби.

Протипоказанням може бути гіпотонія, індивідуальна нестерпність м'яти. Є окрема категорія чоловіків, яких починає нудити від випитого чаю з ароматної трави. Потрібно орієнтуватися на своє самопочуття. Протипоказаний м'ятний чай людям, яки страждають від хронічної печією.

З обережністю м'ятні настої потрібно вживати вагітним жінкам: рослина може вплинути на формування плоду, особливо, якщо це хлопчик. Дітям заварювати концентрований м'ятний чай теж небажано.