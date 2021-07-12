Експерти розповіли, як на мозок впливає запах розмарину

Розмарин широко використовується в народній медицині вже кілька століть. Ще в Стародавній Греції студенти носили його гілочку в волоссі напередодні іспитів. Вони вважали, що він покращує пам'ять, повідомляє 1newdom.

Дослідження показують, що ця рослина містить урсоловую кислоту - речовину, яка бореться з вільними радикалами, які пошкоджують мозок з віком. Є в ньому і інші кислоти, що перешкоджають пошкодження радикалами молекул ДНК.

А ще розмарин запобігає розпаду ацетилхоліну - хімікату, який служить паливом для клітин мозку, що відповідають за пам'ять і комунікацію.

Кілька серйозних наукових експериментів показали, що ефірна олія розмарину збільшує шанс запам'ятовування складної нової інформації на 60-75%. У всякому разі, саме настільки виявилися вищими оцінки в тестах на пам'ять і уважність у тих, кому давали їм надихатися перед іспитом.

Чому це відбувається?

Крутий журнал для експертів в психофармакології The Therapeutic Advances in Psychopharmacology передбачає, що причина - в поєднанні 1,8-цинеол. Він міститься в розмарині, і є дані, що він покращує роботу пам'яті.

Вчені радять вдихати екстракт розмарину перед виконанням важливих завдань. Якщо ви будете так робити, то час важливих нарад, переговорів і співбесід станете відчувати менше стресу, а швидкість і точність мислення виросте як мінімум в півтора раза. Настрій теж покращиться. Чим вище концентрація 1,8-цинеолу в крові, тим кращі результати!

Сучасна фітотерапія використовує розмарин в якості м'якого знеболюючого, яке позбавляє від мігрені й болю в животі.