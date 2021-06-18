Шість звичок організованих людей

Людям, які не дружать з організованістю, рідко вдається домогтися успіху. І якщо ви вважаєте себе неорганізованим людиною, то не переживайте. З цією навичкою не народжуються, а його виховують у собі самостійно, повідомляє Minimalwork.

Тому, якщо ви поставили собі тверду мету, то ця стаття підкаже вам, як стати організованим.

6 звичок організованих людей

1. Вести записи

Заведіть собі гарний щоденник і ручку, щоб записувати абсолютно все, що треба запам'ятати. Починаючи від покупок в продуктовому магазині, закінчуючи важливими бізнес-зустрічами.

Якщо у вас стоїть вибір записати в блокнот або запам'ятати невелику інформацію, то краще віддати переваги першому варіанту. Тому як задіюється м'язова пам'ять, а це призводить до створення нових нейронів. У свою чергу це призводить до кращого запам'ятовування запису.

Ви можете провести експеримент і протягом місяця робити записи. А потім підвести підсумки, чесно відповідаючи собі на питання: «Покращило це моє життя?».

2. Розклад і терміни

Сьогодні існує велика кількість варіантів програм, які підраховують загальну кількість часу, проведена в гаджетах, а також можна дізнатися з точністю до хвилини скільки часу людина провела в конкретному додатку. Заради експерименту встановіть програму і проконтролюйте себе близько тижня. Повірте, якщо ви раніше не працювали над цим, результати вас здивують.

Організовані люди з точністю знають свій розпорядок дня, тижня і місяця. Знають свої цілі і знають коли саме їх досягнуто.

Тому, дуже важливо контролювати себе і знати, куди йде саме ваш час. Якщо ситуація плачевна, то за допомогою цілей, розкладу і термінів ви ввійдете в потрібну колію.

3. Не відкладати

Чим довше ви чекаєте, тим складніше буде приступити. Ідеї на мільйон з'являються щодня в головах мільярдів людей, але не всі здатні довести справу хоча б до початкових етапів реалізації. Найчастіше це так і залишається на рівні ідеї. Тому, опинившись в такій ситуації, зробіть те, що зараз посильно вам. Кожен день маленькими кроками йдете до наміченої мети. Не думайте про завтрашній день, думайте про те, що ви можете зробити саме сьогодні.

4. Позбавтеся від непотрібного

Порядок всередині = порядок зсередини. Прибравши свою книжкову полицю, ви по поличках розгрібати завали у своїй голові. Напевно ви не раз помічали, що куди зручніше працювати за столом, на якому ідеальний порядок і немає ніяких відволікаючих предметів.

При збиранні не обмежуйте себе тільки робочим столом і книжковими полицями. Переверніть весь будинок і роздайте знайомим, віддайте на переробку або пожертвуйте речі, якими ви давно не користуєтеся.

А на місці, що звільнилося організуйте порядок зберігання залишившихся речей. Так, щоб у кожної речі було своє місце і ви з точністю знали де вони.

5. Робота

Організованість - це щоденна робота над собою. Тому, варто докласти зусиль і гарненько попрацювати над собою, щоб в кінцевому рахунку пожинати плоди, які ви вирощували з щоденним трепетом і любов'ю.

Особливо варто попрацювати тоді, коли вам здається, що ви здаєтеся.

6. Делегуйте

У кожної людини є однакова кількість часу в добі, тільки кожен самостійно вибирає як ними розпорядитися. Хтось вибирає пасивний відпочинок лежачи на дивані. Хтось вибирає наполегливу працю. А хтось вибирає делегувати завдання, тим самим звільняючи час на улюблену справу.

Тому, віддайте завдання людині, яка краще розбирається в цьому, а самі ж займіться тим, у чому ви кращий. Не шкодуйте оплатити роботу людину, адже так ви окупите не тільки його роботу, а й помножите свої на 2.