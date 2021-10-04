Біль в зубах може попереджати про інфаркт

Британський лікар-терапевт Алка Патель розповіла, що одним з ознак інфаркту може бути біль в зубах. Пацієнти найчастіше описують його як біль відразу в декількох зубах, або відчувають локалізацію в районі щелепи, повідомляє 7mednews.ru.

Як розповіла доктор Патель, справа в тому, що від мозку до серця йде блукаючий нерв, який проходить через щелепний відділ. Тому сигнал може ніби «застрявати», викликаючи біль у місці, яке взагалі не асоціюється з серцем.

Доктор порадила людям, які раптом відчули болі в області щелепи, не пов'язані зі стоматологічними проблемами, негайно припинити фізичні навантаження і виміряти тиск.

До речі, інфаркт далеко не завжди проявляється своїми характерними симптомами - сильним болем в області грудей, тахікардією, відчуттям страху. Іноді симптоми можуть бути дуже розмиті, так, що пацієнт нібито просто відчуває якесь загальне нездужання.

Але справа в тому, що інфаркт без симптомів не менш небезпечний, ніж напад, який проявляє себе яскраво. Тому важливо відстежувати зміни свого стану.

Варто звертати увагу на такі симптоми як тяжкість у грудях, раптова слабкість або втома, печіння в грудях, задишка. Якщо такі симптоми виникли раптово і посилюються, потрібно викликати швидку допомогу.