Кому протипоказаний імбир

Зараз в будь-якому магазині можна побачити у продажу корінь імбиру - трав'янистої рослини з Далекого Сходу. Його використовують для приготування різних чаїв, додають в салати і м'ясо, щоб надати їм унікальний смак, повідомляє 1newdom.

Ця рослина сприятливо впливає на людський організм. Він здатний зміцнювати імунну систему, регулювати рівень глюкози і холестерину в крові, а також знімає біль в запалених м'язах.

Однак, попри унікальну ефективність, корінь потрібно вживати в помірних кількостях, а в деяких випадках взагалі уникати. Дізнайтеся, кому не можна вживати імбир.

Людям з низьким рівнем маси тіла

Медичне дослідження підтвердило ефективність імбиру в лікуванні, призначеному для втрати ваги у випадках ожиріння і діабету. Корінь стимулює травні ферменти високим вмістом волокна. Однак у людей, що мають низький індекс маси тіла, вживання імбиру може значно погіршити стан здоров'я і привести до подальших ускладнень - таким, як втрата волосся, втрата м'язового тонусу, порушення мeнстpуaльного циклу і серйозний недолік вітамінів.

Вагітним жінкам

Імбир містить речовину, яка стимулює скорочення м'язів. Цей аспект є негативним для вагітних жінок, у яких можуть початися передчасні пологи. Рада лікарів: відмовтеся від імбиру, особливо в останні місяці вагітності. З іншого боку, імбир добре заспокоює нудоту, і ви можете приймати його протягом перших місяців, але під наглядом лікаря.

При наявності захворювань крові

У деяких людей є проблеми з кровообігом через ненормальну консистенції крові. Прикладом захворювань такого роду може бути гемофілія. Через погане згортання крові у пацієнта часто бувають внутрішні і зовнішні кровотечі. Імбир значно стимулює кровообіг, і це хороша новина для діабетиків і людей з синдромом Рейно, але абсолютно неприйнятна для хворих на гемофілію. Імбир впливає на дію ліків, які приймаються для згортання крові. Подразник крові, який міститься в імбирі, може привести до серйозної кровотечі.

Якщо ви приймаєте певні ліки

При наявності артеріальної гіпертензії і цукрового діабету імбир не завжди підходить. А все тому, що корінь не сумісний з деякими ліками. Зокрема, прийом антикоагулянтів, інсуліну або бета-блокаторів може призвести до побічних ефектів, якщо їх приймати разом з імбиром. Імбир збільшує розрідження крові і може протистояти або посилювати дію деяких ліків.

Так що настійно радимо перед вживанням імбиру проконсультуватися з лікарем.