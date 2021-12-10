Цитрусові фрукти: як вибирати і зберігати

Щоб правильно купити цитрусові фрукти, потрібно не посоромитися їх обмацати - не повинно бути зайвої м'якості, яка може свідчити про псування. При натисканні ви повинні відчути пружність, а не рихлість. Звертаючи увагу на зовнішній вигляд, робіть акцент на яскравість і блиск (колір може бути різним) і на відсутність плям, повідомляє Produkt-pitaniya.

Включайте свій нюх для визначення свіжості, насиченості і виразності запаху. Дозрілі плоди яскраві й смачно пахнуть завдяки ефірним оліям. Вибирайте цитрусові без ознак зморщування і зневоднення. Якісні плоди повинні бути вагомими - в них більше соку.

Попри те, що цитрусові фрукти мають захисну шкірку, яка найчастіше не використовується і просто викидається, мити цитрусові необхідно, так само як і всі фрукти. Річ у тому, що продавці дуже часто використовують всілякі захисні та консервувальні хімічні речовини. Якщо ж ви використовуєте шкірку в кулінарних цілях, то її треба самим ретельним чином промити: обдавайте окропом, користуйтеся милом, щіткою та оцтом. Не розраховуйте на те, що цитрусовий фрукт може дозріти. Намагайтеся відразу купити найбільш стиглий плід.

Як зберігаються цитрусові фрукти

Цитрусові зберігаються порівняно добре, оскільки володіють щільною шкіркою і містять протимікробні речовини (ефірні масла, поліфеноли). При кімнатній температурі цитрусові фрукти зберігати можна до 2 тижнів, в холодильнику - набагато більше, в залежності від сорту і ступеня дозрівання. Також потрібно враховувати при зберіганні, що при низькій температурі (нижче 3 градусів Цельсія) у цитрусових процес газообміну порушується і плоди починають псуватися. Це може проявлятися у вигляді плям. Уникайте як підвищену вологість, так і знижену. У першому випадку відбувається прискорення процесу гниття, у другому - всихання.

Кращою упаковкою для зберігання цитрусових вважається папір. Зрозуміло, він повинен призначатися для харчових продуктів (не газетний або інший токсичний папір). Ним можна обгортати фрукти.

Доведено, що в плодах містяться ефірні масла, які впливають дуже позитивно на нервову систему, а в багатьох випадках використовуються для придушення депресії.