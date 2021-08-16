Названо правила догляду за волоссям до і після тренувань

Багато людей регулярно відвідують спортзал і стикаються з проблемою підвищеної жирності волосся через це, повідомляє УНИАН.

Цю проблему можна вирішити щоденним миттям волосся, однак це не найкращий варіант, оскільки він призводить до посиленої сухості шкіри голови, позбавлення волосся природного зволоження і прискореного випадання.

Якщо ви збираєтеся бігати на біговій доріжці або крутити педалі, то волосся краще тримати подалі від обличчя, щоб воно не заважало. А для цього можна зібрати волосся за допомогою резинки або шпильки.

Крім того, існують спеціалізовані аромати для волосся. Якщо ви не хочете, щоб Ваше волосся після тренування пахло, використовуйте ці аромати, а для додаткового блиску можна застосовувати спрей.

Після тренувань також вкрай важливо не забувати про волосся. Можна почати з миття в душі, де слід використовувати шампунь для глибокого очищення, що позбавляє поту і бруду. При цьому температура води повинна бути від теплої до прохолодної. Після шампуню слід застосувати кондиціонер, тримайте його на волоссі до 5 хвилин і змивайте прохолодною водою.

Багато людей використовують еластичні стрічки для волосся, але це збільшує їхню ламкість. Краще розпустити волосся після тренувань або застосовувати м'яку резинку.

Також не рекомендується сушити волосся феном. Він пересушує не тільки волосся, але і шкіру, а після нього пасма будуть сильно пухнастими і з часом втратять блиск.