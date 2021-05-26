Білкова чи вуглеводна дієта: з якої краще розпочати худнути

Щоб почати худнути й досягти швидкого ефекту , налягайте на нежирні сорти курки, риби, нежирні кисломолочні продукти, яйця та овочі, пише Светлана Евсеева, Сегодня.

Білкова дієта виявилася більш ефективна для тих, хто вперше почав худнути, ніж вуглеводна (глікемічна). Докази дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Дві групи добровольців з ожирінням і зайвою вагою, які не дружили зі спортом, "посадили" на дієту. Одні 8 тижнів харчувалися за білковим раціоном, інші – за вуглеводним. Медики порівняли їх показники здоров'я і масу тіла на початку і в кінці експерименту. Виявилося, що білкова дієта особливо ефективна: вона швидше "вигнала" жирові відкладення, поліпшила показники ліпідного профілю і знизила рівень холестерину у добровольців. При цьому м'язова маса збереглася.

Вчені відзначають, що на сьогоднішній день досліджень, які порівнюють ефективність білкових і глікемічних дієт практично немає. Тепер ситуація виправлена: якщо ви давно збиралися почати худнути, але не знали, з чого почати, то зверніть увагу на білкову дієту.

Її принцип такий:

повністю виключити прості вуглеводи (цукор, мед, стиглі фрукти, цукерки, випічку і т.д.);

білкова їжа повинна становити 60% щоденного раціону;

жири можна їсти тільки рослинні, але в мінімальних кількостях;

щоб допомогти травленню, білкові страви урізноманітнюють невеликою кількістю не солодких овочів і фруктів.

Білкова дієта допомагає швидко скинути жир і знизити вагу за короткий час. Але вона не всім підходить, тому що харчування не досить збалансоване. Не можна "сідати" на білкову дієту: