Як швидко попрасувати сорочку: маленький секрет

Вигладжена сорочка – для багатьох ознака інтелігентності й шику. Проте іноді над однією річчю доводиться возитися занадто довго, а результат все одно не радує, залишаються заломи та складки. Це тому, що не всі знають секрет, як правильно прасувати сорочки, пише Ольга Козачок, Сегодня.

У чому ж полягає головна хитрість, як прасувати сорочку? Знаючи її, ви значно прискорити цей процес. Починайте від меншого до більшого:

Спочатку попрасуйте манжети та комір. Потім перейдіть до рукавів. Після цього прасуйте плечі. Настала черга поличок. Завершальний етап – спинка.

Пояснення дуже просте: якщо ви відразу прасуєте велике полотно, то, перейшовши на дрібниці, ризикуєте зім'яти щойно відпрасовану тканину. І доведеться все починати спочатку, виправляючи заломи. А ось якщо навпаки – то попрасовані манжети жодним чином не завадять вам доводити до ладу полички та спинку.