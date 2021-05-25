Звички, які підвищують тривожність

Підвищити тривожність можуть звичайні звички людини. Про це розповів американський психіатр Джадсон Брюер у своїй новій книзі "Розкручена тривога". На думку фахівця, наші повсякденні звички можуть підвищити рівень занепокоєння ще більше, повідомляє Вести.

Наприклад, заїдаючи стрес, ми ще більше посилюємо стан нашої нервової системи.

Також, вирішивши розслабитися, ми сидимо в мережі. Однак, прокручуючи стрічки в соцмережах, ми завантажуємо мозок ще більше.

Джадсон Брюер вважає, щоб розірвати порочне коло, не варто відмовлятися від своїх улюблених звичок, потрібно просто їх трохи змінити.

Спробуйте підібрати для себе більш здорову альтернативу - наприклад, коли люди кидають курити, вони переключаються на жуйку замість сигарет, коли нервують, а ті, хто хоче знизити вагу, замінюють снеки фруктами.

Кожен раз, коли ви розумієте, що нервуєте і ваша тривога наростає, сконцентруйтеся на своєму диханні або сформуйте для себе інші «ритуали» - корисні дії, які ви будете повторювати з разу в раз, радить психіатр.