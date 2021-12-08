шампунь: як вибрати хороший
Доглянуте густе волосся - це не тільки приваблива зовнішність, але і показник здоров'я людини. Підтримувати їх здоров'я допомагає правильний регулярний догляд. Найбільша складність - це визначити жирність шкіри і волосся при змішаному типі.
У такому варіанті їх стан відрізняється. Шкіра голови може бути жирна, а волосся сухими і пошкодженими. Такі локони виглядають тьмяними, не піддаються укладанню і січеться на кінцях. На шкірі при цьому утворюється жирна лупа.
Решта типів можна визначити за такими ознаками:
- жирний - засалена прикоренева зона, відсутність об'єму, неохайний вигляд (локони виглядають брудними вже до вечора після миття);
- сухий - шкіра лущиться, волосся тьмяне, ламке, легко сплутується;
- нормальний - пасма блискучі, об'ємні, легко укладаються.
Які ж шампуні вважаються кращими для догляду за волоссям
- Хороші шампуні на думку трихолога не містять ПАР і складаються з натуральних компонентів. Чим менше в косметиці консервантів і хімії, тим краще будуть відчувати себе ваші локони. Найпопулярніші шампуні для волосся повністю складаються з лікарських трав і ефірних масел. Вони не шкодять локонам і постачають їх речовинами, необхідними для блиску і краси. Намагайтеся купувати засоби з натуральними миючими інгредієнтами і органічними рослинними екстрактами. Вони мають лікувальний ефект, не шкодять шкірі і волоссю.
- Шампунь повинен відповідати типу волосся (сухе, жирне, комбіноване). Уважно читайте, що в нього входить. Наприклад, краще не використовувати варіанти, де багато поверхнево-активних речовин (ПАР), які сильно сушать шкіру. Рівень РН засобу повинен строго відповідати кожному. Жирні пасма мають показник 6-7, нормальні - 5, сухі - 4.