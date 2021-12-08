шампунь: як вибрати хороший

Доглянуте густе волосся - це не тільки приваблива зовнішність, але і показник здоров'я людини. Підтримувати їх здоров'я допомагає правильний регулярний догляд. Найбільша складність - це визначити жирність шкіри і волосся при змішаному типі.

У такому варіанті їх стан відрізняється. Шкіра голови може бути жирна, а волосся сухими і пошкодженими. Такі локони виглядають тьмяними, не піддаються укладанню і січеться на кінцях. На шкірі при цьому утворюється жирна лупа.

Решта типів можна визначити за такими ознаками:

жирний - засалена прикоренева зона, відсутність об'єму, неохайний вигляд (локони виглядають брудними вже до вечора після миття);

сухий - шкіра лущиться, волосся тьмяне, ламке, легко сплутується;

нормальний - пасма блискучі, об'ємні, легко укладаються.

Які ж шампуні вважаються кращими для догляду за волоссям