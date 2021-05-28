Вчені визначили найкращий вид спорту для довголіття

Для поліпшення самопочуття і підтримки організму в тонусі, потрібно регулярно займатися фізичною активністю. Вчені з Копенгагенського університету навіть визначили види спорту, які сприяють довголіттю, пише Світлана Шкурупій, Комментарии.

Автор дослідження Пітер Шнор разом зі своєю командою з'ясував, що найкраще займатися футболом, плаванням, бігом підтюпцем, великим тенісом і бадмінтоном. Для участі в своєму дослідженні вони запросили понад 8 тисяч осіб, за показниками здоров'я яких учені спостерігали 25 років.

Виявилося, що люди, які люблять грати у великий теніс, можуть прожити на 10 років більше, в порівнянні з тими, хто веде малорухливий спосіб життя. Шанувальники бадмінтону - на 6 років більше, футболу - майже на 5 років, велоспорту - майже на 4 роки, плавання - на 3,4 року, бігу підтюпцем - на 3,2 року і художньої гімнастики - на 3 роки. Дослідники відзначили, що спорт сприятливо впливає на роботу всього організму, тому його різні види пов'язані зі збільшенням тривалості життя.

Також експерти заявили, що регулярна фізична активність на 50% знижує ризик виникнення проблем з серцево-судинною системою, онкології, цукрового діабету та інших недуг. Крім цього, спорт позитивно діє на нервову систему людини, покращує настрій, підвищує самооцінку і рівень енергії.