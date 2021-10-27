Ваші діти не їдять овочі: лайфхаки від дієтолога
Одвічна проблема батьків – діти категорично не їдять овочі й виправити це зовсім не виходить. У цій справі важливо залучити майстерність і фантазію і замаскувати броколі, кабачки або баклажани в улюблених дітьми стравах. А про те, наскільки важливі овочі в дитячому раціоні та як привчати дітей до овочів розповість дієтолог Валентина Яковлєва, пише Ірина Маслова, Сегодня.
Які проблеми є в харчуванні сучасних дітей?
"Половина раціону дітей мають складати овочі. А у нас вже давно закріплений "десертний" і "фастфудний" тип харчування. Тому ми бачимо погіршення здоров'я дітей, що невтішно прогресує. Дитина вибирає, а часто наполегливо вимагає солодощі, чіпси, піцу і при цьому практично не їсть корисні та потрібні для її розвитку продукти. Поки дитина отримує більше, ніж потрібно цукру і "дорослих напівфабрикатів" – вона носа відвертатиме від нормальної їжі. Але вихід є і він у ваших руках", – каже Валентина Яковлєва.
З чого почати привчати дитину до нормального харчування?
Перше, що потрібно робити – поступово (одразу ніяк не вийде) зменшувати кількість солодкого і коригувати раціон харчування в бік корисних продуктів. Друге – модель свого харчування діти переймають у своїх батьків. Тому якщо батьки самі їстимуть більше овочів, то це обов'язково позначиться на харчуванні їхніх дітей.
Як змусити дітей їсти овочі: лайфхаки
- Почніть залучати дітей у приготування смузі з овочів і фруктів.
- Запропонуйте дитині поекспериментувати та зробити овочеву страву незвичайною, вона обов'язково запропонує варіант.
- Запропонуйте овочі (моркву) в якості призу під час гри.
- Додавайте овочі в її улюблені страви, наприклад, у спагеті, запіканку.
- Зробіть овочі перекусом під час прогулянки.