Як робити макіяж очей після 40 років: поради візажистки

Якщо ваші улюблені мерехтливі тіні або смокі айс вже не виглядають на вас так, як у 20 і 30 років, зовсім не означає, що потрібно відмовлятися від такого мейкапу. Просто внесіть деякі зміни в процес нанесення макіяжу очей, пише Юля Ухіна, Обозреватель.

Особливости макіяжу очей для жінок після 40 років.

Мерехтливі тіні для повік

Не варто наносити мерехтливі тіні занадто високо над складкою верхньої повіки. Таким чином ви невдало підкреслюєте будь-яку текстуровану шкіру. Джеймі Грінберг радить користуватися цими тінями на тих ділянках, де є менше текстури.

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Хайлайтер на внутрішніх куточках очей

Грінберг рекомендує виділяти внутрішні куточки очей хайлайтером, як і вилиці. Їй подобається ефект, який створює легке мерехтіння в цій області очей. До речі, блискучі тіні у відтінку шампанського, нанесені на внутрішні куточки очей – улюблений мейкап секрет голлівудської актриси Гвінет Пелтроу.

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Різні відтінки для smoky eyes

Візажистка радить не обмежуватися темними відтінками тіней для створення трендового макіяжу smoky eyes. В ідеалі він може бути будь-якого кольору, від лавандового до коричневого.

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Котяче око

Щоб створити такий макіяж красиво і правильно, потрібно мати необхідні навички.

"Мені за 40, і в міру того, як я стаю старше, мені просто доводиться міняти область нанесення підводки. Я рекомендую спочатку намалювати лінію тінями, а потім нанести на неї рідку підводку", – каже Грінберг.

Також вона рекомендує робити короткі стрілки, щоб не привертати зайвої уваги до текстури шкіри або ліній навколо очей.