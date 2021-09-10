Брутальна чоловіча стрижка в 2021: особливості стильного укладання
Бували часи, коли чоловіки категорично відмовлялися не тільки від довгого волосся в принципі, але і від хоч скільки-небудь креативного підходу в створенні стрижки. «Мені коротше» - найпоширеніший запит в чоловічих перукарень радянського часу, повідомляє Salonsecret.
Особливості брутальних чоловічих стрижок
Коротка стрижка надає рис мужність і твердість, якщо, звичайно, така стрижка підходить до конкретного типу обличчя. Але що якщо їжачки і бобрики не ваш варіант, а брутальності в образі не вистачає?
Брутальна стрижка - повна протилежність стрижці жіночій і м'якій. Загалом, якщо ви бачите перед собою впевненого в собі мачо з вогником в очах, на голові у нього, швидше за все, буде саме брутальна зачіска. А це означає, що її основними ознаками можна назвати:
- різкі перепади між довжинами пасом;
- виголені фрагменти;
- чітких обрисів;
- агресивний стиль;
- вони легко вписуються і в діловій, і в спортивний стиль.
До недоліків таких стрижок можна віднести, мабуть, тільки одне: через складну геометрії її потрібно регулярно освіжати, а це значить, що візити до стиліста доведеться планувати не рідше одного разу на місяць.
Кому підходять брутальні стрижки?
У неосяжному каталозі брутальних чоловічих зачісок практично завжди можна підібрати щось, що підійде саме вам. Є, однак, кілька деталей, маючи в своєму розпорядженні якими можна впевнено вирушати до стиліста навіть без готового рішення - воно знайдеться дуже легко! Брутальна стрижка - ідеальний варіант, якщо:
- ви віддаєте перевагу діловому або спортивному стилю в одязі;
- у вас досить густе волосся;
- у вас різкі риси обличчя - вилиці, ніс або підборіддя;
- ви готові приділяти час підтримці стрижки.
Щоб додати зачісці брутальності, можна виконувати укладку з зачосом назад або попросити стиліста виголити скроню.
Стильні укладки брутальної стрижки
Види і правила брутального стайлінгу різноманітні, але спочатку трохи лякають. На щастя, сучасні чоловічі укладальні засоби здорово полегшують процес укладання.
Волосся назад
При достатній довжині пасом найпростішим і ефектним рішенням буде зачес назад: такий прийом відкриє обличчя, зробить акцент на очах і вилицях, додасть рисам мужності.
Чубчик вперед
Для володарів високого чола і невеликого носа відмінним рішенням буде зачес чубчика вперед: так ви гармонізуєте пропорції обличчя і зробите погляд більш жорстким.
Ірокез
Бажаєте ще більше брутальності? Ірокез вам на допомогу: він може бути як максимально ефектним, зухвалим, так і стриманим, але обов'язково приверне увагу дівчат!
Брутальних чоловічих стрижок і укладок безліч, і далеко не всі з них розраховані на коротке волосся!