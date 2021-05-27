Навіщо чоловікові повне медичне обстеження

Але порятунок потопаючого - справа рук його самого. Зізнайся чесно - скільки разів ти сам, за власним бажанням, ходив до лікарні на медичний огляд? Або потрапляння в цю установу за особистою ініціативою для тебе смерті подібно, повідомляє Men's Life.

Більшість чоловіків звертаються до лікаря лише тоді, коли щось відбувається, і причому - серйозне, а не «вискочив прищик». Так може вони тому й живуть менше? Жінки при появі хоч найменшого натяку НЕ проблему зі здоров'ям в перших рядах біжать на обстеження.

Якщо говорити серйозно, то кожній людині необхідно проходить медичне обстеження організму - робити повний чекап. Адже такий підхід дозволить запобігти масу проблем в майбутньому, відстежити негативні зміни в організмі.

Навіщо чоловікові потрібно регулярне медобстеження

Підступні хвороби можуть тривалий час «ховатися» в організмі, розвиваючись і набираючись твоїх життєвих сил. До певного часу вони не викликають скарг. На сьогоднішній день практично всі лабораторії та клініки пропонують проходження повного профілактичного медичного огляду, які розроблені спеціально для чоловічої статі. У такі обстеження включають різні аналізи.

Медики настійно рекомендують після досягнення 30-річного віку проходити найбільш важливі обстеження організму.

Аналіз крові

Перший аналіз, який потрібно здавати. Роблять це вранці, кров здають на голодний шлунок. Дуже важливо до цього періоду не курити і не пити алкоголь. Потрібно здати такі види аналізів на кров:

загальний аналіз з лейкоцитарною формулою і швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ);

розгорнутий біохімічний аналіз, який в обов'язковому порядку включає в себе наступні показники: С-реактивний білок, калій-натрій-хлор, залізо сироватки, сечовина, креатинін, лужна фосфаза, ЛДГ, фракції холестерину (ліпідограмма), ГГТ, АСТ, АЛТ, білірубін , загальний білок. Чоловікові старше 40 років потрібно здати додатково аналіз крові на сечову кислоту, гомоцистеїн, альфа-амілаза, білкові фракції, глікірованний гемоглобін і глюкозу крові;

аналіз на згортання крові або як його називають - коагулограма (чим старше чоловік, тим важливіше здавати такий аналіз);

аналіз на згортання крові або як його називають - коагулограма (чим старше чоловік, тим важливіше здавати такий аналіз); обстеження гормональної системи на вільний тестостерон (до слова, навіть в молодому віці у чоловіків може знижуватися рівень тестостерону, а значить, виникнуть складності в інтимній сфері. Чоловікові за 40 необхідно здавати аналізи на гормон паращитовидних залоз (паратгормон) і тиреотропний гормон (ТТГ);

маркери захворювання передміхурової залози і онкомаркери (вільне володіння і ПСА загальний). Чоловікові за 50 рекомендують здавати маркери на онко хвороби, такі як Cyfra 21-1, СА 72-4, СА 19-9, РЕА);

госпітальний комплекс аналізів (на сифіліс, гепатит С і В, ВІЛ).

Лікарі застосовують різні інструментальні методи обстеження, зокрема:

УЗД брюшніни (роблять на голодний шлунок);

УЗД передміхурової залози;

УЗД судин шиї і голови (брахіоцефальних судин), актуально для чоловіків за 40-50 років;

ЕГДС (езофагогастродуоденоскопія - обстежують дванадцятипалу кишку, шлунок, стравохід);

ендоскопічне дослідження товстої кишки або колоноскопія після п'ятдесятирічного віку, робити треба 1 раз в 10 років;

флюорографію, а ще краще оглядову рентгенографію дихальних органів;

Самостійні види обстежень для чоловіка

Не всі обстеження обов'язково робити в лікарні, існують і такі, які ти можеш зробити вдома. Наприклад, покупка тонометра і його регулярне застосування покаже тобі, чи в нормі тиск, чи є скачки. В обов'язковому порядку потрібно вимірювати артеріальний тиск при частих головних болях, слабкості, запамороченні, набряклості. У сучасних моделях тонометрів вбудовані функції вимірювання пульсу, а в деяких є сигнал про порушення в ритмі серця. Нормальним вважається показник тиску 120/70 мм рт.ст. Але тут все індивідуально. Даний показник середній, затверджений ВООЗ.

Перевір обов'язково глюкометром рівень глюкози в крові. За допомогою скарифікатора потрібно проколи палець і взяти одну краплю крові на голодний шлунок. Нормальним вважається показник глюкози не більш 5,5 ммоль / літр. Якщо ти побачив цифру в межах від 5,6 до 6,0 ммоль / літр, то це може сигналізувати про переддіабетним стані.

Діагностують таку хворобу як цукровий діабет з показника 6,1 ммоль / літр. Але не забувай про те, що у глюкометра існує похибка до 10% і якщо ти побачив гранично допустиму цифру - краще звернути до лікаря.