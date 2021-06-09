Наймодніші тенденції освітлення в 2021 році

Які тенденції висвітлення 2021, які дозволять вашому інтер'єру довгий час залишатися модним і стильним? Про те, на що слід звернути увагу, і як правильно підібрати відповідні джерела освітлення для різних за функціональністю приміщень ми розповімо далі, повідомляє Remontbp.

Коли мова заходить про висвітлення кімнат, перше, на що ми звертаємо увагу - це наявність віконних прорізів і, власне, розташування самого приміщення. Кімнати, які виходять на північну сторону, як правило, потребують додаткових джерелах світла не тільки у вечірній або нічний час.

Через потрапляння мінімальної кількості сонячного світла, а також в залежності від функціонального призначення, іноді в таких кімнатах є необхідність використовувати підсвічування навіть удень.

Кімнати з розташуванням вікон в південному напрямку більшу кількість часу купаються в променях сонця, тому в цьому випадку досить використовувати штучне освітлення лише в темний час доби.

Ідеї, запропоновані дизайнерами за вибором модних в 2021 році варіантів освітлення прийнятні для будь-якого бюджету і стилістики оформлення.

Екологічність

Як ви розумієте, подібна тенденція означає, що в 2021 році в моді всілякі природні матеріали, наприклад, дерево, бамбук, скло або різні тканини.

Тому при виборі освітлювальних приладів дизайнери рекомендують звернути увагу на вироби саме такої якості. Крім того, в моді все, що має відношення до природи, наприклад, торшер з листям, бра з плафоном у вигляді квітки або люстра з «гілочок».

Простота форм

Раціональне використання простору і мінімалізм, що проявили себе в багатьох напрямках, не могли не торкнутися освітлення.

Тому простота форм, лаконічність і відсутність зайвих деталей в люстрах або світильниках в цьому році на піку популярності. Базові чорний, білий і сірий кольори в дизайні освітлювальних приладів можна назвати безпрограшним варіантом. Якщо ж ви бажаєте підкреслити близькість до природи, завжди можна віддати перевагу виробам з деталями кольору меду, піску, блакитного неба або хвої.

Люстри у вигляді арт-об'єктів

Подібна пропозиція обов'язково припаде до смаку бажаючим доповнити інтер'єр тієї або іншої кімнати незвичайним і приковує увагу предметом, який візьме на себе роль акценту і перетворить весь інтер'єр.

Це прекрасна можливість відступити від всіх правил і створити неповторну атмосферу.

Головне дотримати баланс між дизайнерським винаходом і стриманістю загального оформлення.

Латунь

Всілякі деталі і вкраплення з латуні вже давно проявили себе з кращого боку в сантехніці, вазах, годинниках і інших аксесуарах, тому дизайнери з активністю застосовують подібний сплав в дизайні освітлювальних приладів.

Таке доповнення на люстрі або світильнику виглядає набагато цікавіше будь-якого металу і наповнює простір теплом. Крім цього, вироби з латуні - це завжди розкішно і дорого виглядає.

Світильники у вигляді куль

Завдяки своїй популярності, ідея використовувати в інтер'єрі освітлювальні прилади у вигляді куль успішно закріпилася в списку трендів для 2021 року.

Це дивовижна і цікава пропозиція, з якою зараз прагнуть працювати більшість дизайнерів.

Кулі можуть виготовлятися з прозорих, напівпрозорих або повністю непрозорих матеріалів. Дуже красиво і оригінально виглядають вироби з комбінованих матеріалів або прозорі світильники з лампами круглої форми. Використовуються подібні «кулі» в дизайні бра, люстр та інших видів освітлювальних приладів.