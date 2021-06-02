Комплекс вправ для здорової спини

Здоровий хребет - це основа для гарного самопочуття і прекрасного настрою. Постійна нестача руху, тривала «сидяча» робота в одній позі, або посилені навантаження і важка фізична праця, погіршують здоров'я спини. Спеціальна тренувальна програма зніме напругу, зміцнить мускулатуру корпусу, допоможе поліпшити поставу і додасть енергії, повідомляє Econet.

Всі рухи на розтяжку і зміцнення м'язів спини, варто виконувати плавно, в повільному темпі. Не допускаються інтенсивні навантаження і різкі рухи. Головне завдання - відновити здоров'я хребта і не допустити розвиток захворювань.

Вправи для оздоровлення спини

Цей нескладний комплекс рекомендується до виконання в будь-якому віці, незважаючи на рівень підготовки. Його легко виконувати в домашніх умовах. Для стійкого ефекту, програму потрібно робити не менше трьох разів на тиждень по 30 хвилин.

Розминка

П.П. - стоячи, ноги на ширині плечей:

тягніть руки вгору - складіть долоні і потягніть їх, одночасно виконуючи короткі тягнучі рухи назад;

руки в сторони - розгорніть руки в сторони і виконуйте пружні рухи назад, намагаючись з'єднати лопатки;

кругове обертання тазом - виконуйте рухи тазом в одну, потім іншу сторони;

«Кішка» на четвереньках - округліть спину, притискаючи підборіддя до грудей, потім прогніть спину, піднімаючи голову вгору.

Всі вправи виконуйте по 10 разів.

Вправи для зміцнення м'язів

Планка

П. П. - упор, лежачи на підлозі: тіло спирається на ноги і прямі руки, тулуб паралельно підлозі. Спину злегка округлите, ноги з'єднайте. Затримайтеся на 20-30 секунд, повторіть кілька разів.

Віджимання

П. П. - упор, лежачи на підлозі. Згинайте руки в ліктях і опускайте тіло, намагаючись торкнутися носом підлоги. Потім, випрямляючи руки, повертайтеся в П. П. Повторюйте від 3 до 20 разів.

Махи ногою назад

П. П. - стоячи на четвереньках. Витягайте пряму ногу назад, і робіть нею невеликий мах верх, злегка прогинаючи спину. Повторіть 20 разів і зробіть на іншу ногу.

Місток

П. П. - лежачи на спині, ноги зігнути, розвести на ширину плечей. Спираючись на плечі, підніміть таз вгору, прогніть спину і поверніться у вихідну позицію. Виконайте 10 разів, потім зупиніться в цьому положенні на 10 секунд.

Підняття ніг вгору

П. П. - лежачи на спині. По черзі піднімайте пряму ногу вгору 10-20 разів. Переверніться на живіт і намагайтеся піднімати з'єднані ноги вгору 10 раз. Кожен раз затримайте їх нагорі на 10 секунд.

Підняття спини вгору

П. П. - лежачи на животі, стопи зафіксуйте під диваном, долоні покладіть на потилицю. Піднімайте спину наскільки можливо вгору, потім повільно опускайте її на підлогу і відразу повторіть 15-20 разів.

Прес

П. П. - сидячи на підлозі, стопи зафіксуйте під диваном, руки на потилиці. Повільно опускайтеся на спину і піднімайте тулуб без допомоги рук. Виконайте 15-20 разів.