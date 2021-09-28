Яке масло допомагає чоловікові позбутися від облисіння

﻿Потужний природний продукт, ефективність якого довели сучасні наукові дослідження. В Австрії його називають «чорним золотом» за його чудові смакові якості. Але головне «золото» цього масла криється у великій кількості фитостеринов, які допомагають чоловікові позбутися від облисіння і зберегти здоров'я, повідомляє Infoniac.

Наукові дослідження, підтвердили користь гарбузового масла для серця і сечового міхура. Цей продукт багатий антиоксидантами, вітамінами А, Е і К, містить мікроелемент селен і вже згадані фітостерини. Більш детально дивіться про гарбузове масло в даному відео.