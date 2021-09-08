Як швидко позбутися від синців під очима
Синці під очима можуть з'явитися з різних причин - від перевтоми і недосипання до елементарних сліз. У багатьох людей так проявляє себе властивість тонкої шкіри, крізь яку з віком починають все більше просвічувати судини, повідомляє Сегодня.
Якщо після безсонної ночі вам належить бурхливий день, протягом якого потрібно виглядати свіжо і красиво, є надійний засіб, яке досить швидко допоможе вам позбавитися від такої несимпатичної пігментації шкіри під очима.
Як позбутися від синців під очима всього за 20 хвилин: лайфхак
- Вам знадобиться: рисове борошно і мигдальне масло. Рисове борошно надає освітлюючу дію на шкіру, а мигдальне масло допомагає їй краще проникнути в проблемні зони.
- Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях.
- Дайте суміші трохи постояти, щоб борошно наситилося.
- Умочіть патчі в суміш і зробіть компрес на проблемні зони під очима.
- Потримайте 10-15 хвилин і приберіть компрес.
Майте на увазі, якщо причина ваших синців криється не у втомі або спадковості, краще звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання.