Як швидко позбутися від синців під очима

Синці під очима можуть з'явитися з різних причин - від перевтоми і недосипання до елементарних сліз. У багатьох людей так проявляє себе властивість тонкої шкіри, крізь яку з віком починають все більше просвічувати судини, повідомляє Сегодня.

Якщо після безсонної ночі вам належить бурхливий день, протягом якого потрібно виглядати свіжо і красиво, є надійний засіб, яке досить швидко допоможе вам позбавитися від такої несимпатичної пігментації шкіри під очима.

Як позбутися від синців під очима всього за 20 хвилин: лайфхак

Вам знадобиться: рисове борошно і мигдальне масло. Рисове борошно надає освітлюючу дію на шкіру, а мигдальне масло допомагає їй краще проникнути в проблемні зони. Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях. Дайте суміші трохи постояти, щоб борошно наситилося. Умочіть патчі в суміш і зробіть компрес на проблемні зони під очима. Потримайте 10-15 хвилин і приберіть компрес.

Майте на увазі, якщо причина ваших синців криється не у втомі або спадковості, краще звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання.