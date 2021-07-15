Модні ідеї інтер'єру домашнього офісу: особливості 2021

Завдяки активному впровадженню комп'ютерних технологій в усі сфери людського життя, таке поняття, як робота на дому, вже давно вважається нормальним явищем, а сама зайнятість поза офісом стає популярною і потрібною, повідомляє Remontbp.

Крім того, вам більше не потрібно витрачати час на поїздки, обіди і покупку речей відповідають усім правилам дресс коду. І найголовніше, вам не доведеться щодня знаходити спільну мову з колегами.

Будь-яку нараду або конференцію завжди можна провести в онлайн режимі.

Домашній офіс: особливості

Приміщення або місце, відведене під облаштування домашнього офісу, може бути орієнтоване абсолютно на різні види діяльності. І саме цей фактор можна назвати основоположним, коли мова заходить про вибір дизайну домашнього офісу. При цьому слід заздалегідь продумати можливість використання офісу не тільки вами, а й іншими членами сім'ї, що особливо актуально в разі часткової зайнятості.

Якщо ваш офіс являє собою затишне місце з єдиним стільцем і комп'ютером в тихому куточку, то говорити про багатофункціональності такого робочого місця дуже складно. Можливість реалізувати себе тут надається тільки одній людині. У випадках, коли під офіс визначена нехай навіть і невеличка кімната, в ній завжди можна пограти з дітьми в будь-які навчальні ігри.

Дизайн домашнього офісу, як правило, повторює стилістику інших кімнат, а кількість складових предметів інтер'єру багато в чому залежить від розмірів робочої зони та уподобань господарів. І найголовніше - ви повинні подбати про гідний рівень освітлення. Особливо, якщо мова йде про робочі місця, поруч з якими відсутні віконні прорізи.

Облаштування домашнього офісу у вільній і нежитловий кімнаті - це прекрасний варіант створити ідеальний дизайн, що відповідає всім вашим потребам і смакам.

Але, на жаль, не всі можуть похвалитися такою можливістю. І в цьому випадку можна запозичити частину площі в будь-якому з наявних у вашому розпорядженні приміщень.

Деякі ідеї розглянемо докладніше.

Домашній офіс у вітальні

Так, як у вітальній кімнаті прийнято приймати гостей, та й більшу частину часу в цьому приміщенні проводять всі члени сім'ї, то навіть не варто вести розмову про облаштування в цій кімнаті габаритного робочого місця.

Зате можна створити мініатюрну версію офісу, з мінімальною кількістю предметів.

Виділяємо сподобався куточок оригінальними книжковими полицями і невеликим столом, який, до речі, може бути із серії «трансформерів» і при необхідності змінювати свою конфігурацію. Замінюємо стаціонарний комп'ютер ноутбуком і насолоджуємося повноцінним робочим місцем.

Дизайн офісу на балконі

Подібна ідея вважається досить поширеною, адже останнім часом дуже модно збільшувати те чи інше приміщення шляхом приєднання балкона або лоджії до основної кімнаті.

У цьому випадку робоча зона завжди буде мати вигляд затишної і прихованої від очей області.

Якщо ж ви вважаєте за краще не перебудовувати наявну житлоплощу, то слід подбати про додаткове утеплення майбутнього офісу, а також про забезпечення робочої зони необхідними меблями та іншими деталями.

Міні-офіс

Ідея розташувати офісну зону в коморі або однієї з ніш, на перший погляд, здається трохи незвичайною.

Однак дизайнери стверджують, що подібна пропозиція зовсім не позбавлене сенсу, а після реалізації цілком виправдовує своє призначення.

Офіс на підвіконні

У випадках, коли нестача житлового простору знаходиться в одній площині з потребою в організації робочого простору, рішення облаштувати офіс на підвіконні можна назвати досить привабливою ідеєю.

Підвіконня в цьому випадку можна використовувати замість робочого столу, на якому розмістяться ноутбук, необхідна канцелярія або набір голок і швейна машинка.