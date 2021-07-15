Модні ідеї інтер'єру домашнього офісу: особливості 2021

Завдяки активному впровадженню комп'ютерних технологій в усі сфери людського життя, таке поняття, як робота на дому, вже давно вважається нормальним явищем, а сама зайнятість поза офісом стає популярною і потрібною, повідомляє Remontbp.

Крім того, вам більше не потрібно витрачати час на поїздки, обіди і покупку речей відповідають усім правилам дресс коду. І найголовніше, вам не доведеться щодня знаходити спільну мову з колегами.

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Будь-яку нараду або конференцію завжди можна провести в онлайн режимі.

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Домашній офіс: особливості

Приміщення або місце, відведене під облаштування домашнього офісу, може бути орієнтоване абсолютно на різні види діяльності. І саме цей фактор можна назвати основоположним, коли мова заходить про вибір дизайну домашнього офісу. При цьому слід заздалегідь продумати можливість використання офісу не тільки вами, а й іншими членами сім'ї, що особливо актуально в разі часткової зайнятості.

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Якщо ваш офіс являє собою затишне місце з єдиним стільцем і комп'ютером в тихому куточку, то говорити про багатофункціональності такого робочого місця дуже складно. Можливість реалізувати себе тут надається тільки одній людині. У випадках, коли під офіс визначена нехай навіть і невеличка кімната, в ній завжди можна пограти з дітьми в будь-які навчальні ігри.

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Дизайн домашнього офісу, як правило, повторює стилістику інших кімнат, а кількість складових предметів інтер'єру багато в чому залежить від розмірів робочої зони та уподобань господарів. І найголовніше - ви повинні подбати про гідний рівень освітлення. Особливо, якщо мова йде про робочі місця, поруч з якими відсутні віконні прорізи.

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Облаштування домашнього офісу у вільній і нежитловий кімнаті - це прекрасний варіант створити ідеальний дизайн, що відповідає всім вашим потребам і смакам.

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Але, на жаль, не всі можуть похвалитися такою можливістю. І в цьому випадку можна запозичити частину площі в будь-якому з наявних у вашому розпорядженні приміщень.

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Деякі ідеї розглянемо докладніше.

Домашній офіс у вітальні

Так, як у вітальній кімнаті прийнято приймати гостей, та й більшу частину часу в цьому приміщенні проводять всі члени сім'ї, то навіть не варто вести розмову про облаштування в цій кімнаті габаритного робочого місця.

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Зате можна створити мініатюрну версію офісу, з мінімальною кількістю предметів.

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Виділяємо сподобався куточок оригінальними книжковими полицями і невеликим столом, який, до речі, може бути із серії «трансформерів» і при необхідності змінювати свою конфігурацію. Замінюємо стаціонарний комп'ютер ноутбуком і насолоджуємося повноцінним робочим місцем.

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Дизайн офісу на балконі

Подібна ідея вважається досить поширеною, адже останнім часом дуже модно збільшувати те чи інше приміщення шляхом приєднання балкона або лоджії до основної кімнаті.

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У цьому випадку робоча зона завжди буде мати вигляд затишної і прихованої від очей області.

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Якщо ж ви вважаєте за краще не перебудовувати наявну житлоплощу, то слід подбати про додаткове утеплення майбутнього офісу, а також про забезпечення робочої зони необхідними меблями та іншими деталями.

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Міні-офіс

Ідея розташувати офісну зону в коморі або однієї з ніш, на перший погляд, здається трохи незвичайною.

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Однак дизайнери стверджують, що подібна пропозиція зовсім не позбавлене сенсу, а після реалізації цілком виправдовує своє призначення.

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Офіс на підвіконні

У випадках, коли нестача житлового простору знаходиться в одній площині з потребою в організації робочого простору, рішення облаштувати офіс на підвіконні можна назвати досить привабливою ідеєю.

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Підвіконня в цьому випадку можна використовувати замість робочого столу, на якому розмістяться ноутбук, необхідна канцелярія або набір голок і швейна машинка.

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