Ароматне домашнє какао: як приготувати смачний напій

Какао – відомий та багатьма улюблений напій. Цей ароматний, у міру солодкий напій буде дуже доречним за поганого настрою, повідомляє УНІАН.

Насамперед для приготування напою потрібен якісний какао-порошок, який не містить у своєму складі цукор або інші добавки. Готують какао на основі молока або води, тому в результаті виходить різний смак.

Какао з молоком

Молоко - 1 л

Цукор - 3 ст. л.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Налити молоко в каструльку, покласти на плиту.

Какао-порошок просіяти через сито, додати цукор і перемішати.

У суміш цукру з какао додати трохи теплого молока, добре перемішати. Потім влити цю суміш до молока.

Довести молоко до кипіння, зняти з плити й можна розливати по чашках.

Какао на воді

Какао-порошок - 2 ч. л.

Цукор - 2 ч. л. (за смаком)

Вода - 1 ст.

Какао розчинити в гарячій воді. Вода повинна бути тільки скипіла, тоді під час розчинення не будуть утворюватися грудочки.

За бажанням у готовий напій можна додати трохи вершків, молока, згущеного молока, маршмелоу або натертого шоколаду.

Какао на згущеному молоці

Какао-порошок - 1 ст. л.

Згущене молоко - 3-4 ст. л.

Молоко або вода - 200 мл

Какао розчинити в двох ложках води або молока. Додати згущене молоко, відправити на вогонь і перемішати. Потім влити решту молока (води) й довести до кипіння.

Такий напій має особливий злегка карамельний присмак.

Какао з корицею

Молоко - 1 ст.

Какао-порошок - 1,5-2 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Кориця - 1 паличка

Кориця мелена

Вершки збиті

Підігріти на повільному вогні молоко з паличкою кориці й цукром. Додати какао, перемішати.

Прибрати коричну паличку, перелити напій у склянку. Зверху прикрасити какао "шапкою" збитих вершків і дрібкою меленої кориці.