Ароматне домашнє какао: як приготувати смачний напій
Какао – відомий та багатьма улюблений напій. Цей ароматний, у міру солодкий напій буде дуже доречним за поганого настрою, повідомляє УНІАН.
Насамперед для приготування напою потрібен якісний какао-порошок, який не містить у своєму складі цукор або інші добавки. Готують какао на основі молока або води, тому в результаті виходить різний смак.
Какао з молоком
- Молоко - 1 л
- Цукор - 3 ст. л.
- Какао-порошок - 2 ст. л.
Налити молоко в каструльку, покласти на плиту.
Какао-порошок просіяти через сито, додати цукор і перемішати.
У суміш цукру з какао додати трохи теплого молока, добре перемішати. Потім влити цю суміш до молока.
Довести молоко до кипіння, зняти з плити й можна розливати по чашках.
Какао на воді
- Какао-порошок - 2 ч. л.
- Цукор - 2 ч. л. (за смаком)
- Вода - 1 ст.
Какао розчинити в гарячій воді. Вода повинна бути тільки скипіла, тоді під час розчинення не будуть утворюватися грудочки.
За бажанням у готовий напій можна додати трохи вершків, молока, згущеного молока, маршмелоу або натертого шоколаду.
Какао на згущеному молоці
- Какао-порошок - 1 ст. л.
- Згущене молоко - 3-4 ст. л.
- Молоко або вода - 200 мл
Какао розчинити в двох ложках води або молока. Додати згущене молоко, відправити на вогонь і перемішати. Потім влити решту молока (води) й довести до кипіння.
Такий напій має особливий злегка карамельний присмак.
Какао з корицею
- Молоко - 1 ст.
- Какао-порошок - 1,5-2 ч. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Кориця - 1 паличка
- Кориця мелена
- Вершки збиті
Підігріти на повільному вогні молоко з паличкою кориці й цукром. Додати какао, перемішати.
Прибрати коричну паличку, перелити напій у склянку. Зверху прикрасити какао "шапкою" збитих вершків і дрібкою меленої кориці.