Дивовижний склад масло жожоба

Масло жожоба вважається базовим. Його застосовують для догляду за шкірою і волосся в чистому вигляді або в складі косметики. Можна також з'єднувати його з ефірними оліями, які через високу концентрацію активних компонентів не використовуються самостійно, повідомляє Siberianhealth.

Склад олії жожоба унікальний, що робить його конкурентоспроможним серед аналогів. У ньому багато вітаміну E, здатного пригнічувати запальні й регенерувальні процеси. Токоферол також забезпечує молодість і свіжість шкірного покриву. Такий же ефект дають цераміди, що відповідають за зволоження епідермісу, і протеїни, що роблять шкіру пружною та еластичною.

У жожоба є жирні кислоти, які активізують в шкірному покриві процес регенерації та захищають його від шкідливих зовнішніх факторів. Жирні спирти нормалізують кровообіг, що цілюще впливає на живлення клітин.

Жожоба підходить для всіх типів шкіри. Але особливо для сухої, а також збезводненої, що лущиться, обвітреною. Масло живить та зволожує, знімає запалення і подразнення, знижує чутливість та надає шкірі свіжий й доглянутий вигляд.