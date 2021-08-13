Як відкрити устрицю за одну хвилину

У любителів устриць можуть викликати труднощі, як до неї дістатися крізь товсту мушлю. При цьому не поранитися об гострі краї, не порізатися ножем, не накришити уламки в делікатес і не розприскати довкола сік, повідомляє Сегодня.

Якщо ви вирішили спробувати цей делікатес не в ресторані, а вдома, ми поділимося з вами простим способом, як швидко і безпечно для себе й навколишніх можна відкрити раковину устриці.