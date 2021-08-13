Як відкрити устрицю за одну хвилину
У любителів устриць можуть викликати труднощі, як до неї дістатися крізь товсту мушлю. При цьому не поранитися об гострі краї, не порізатися ножем, не накришити уламки в делікатес і не розприскати довкола сік, повідомляє Сегодня.
Якщо ви вирішили спробувати цей делікатес не в ресторані, а вдома, ми поділимося з вами простим способом, як швидко і безпечно для себе й навколишніх можна відкрити раковину устриці.
- Щоб убезпечити себе і не поранитися, перш ніж дістатися до молюска, візьміть рушник, скрутіть його в кілька разів і підкладіть під ліву руку так, щоб утримувати устрицю через нього, а не голими руками. Він не дасть раковині вислизнути або поранити вас.
- Покладіть молюск плоскою стулкою вгору на один край рушника, а іншим притисніть, фіксуючи на столі.
- Правою рукою візьміть короткий ніж із широким лезом і поверніть в місці кріплення стулок до клацання.
- Потім акуратно введіть ніж всередину раковини та подрежьте м'яз молюска, який тримає його стулки.
- Тепер можна взяти устрицю в долоню, відкрити стулки й підрізати молюск в раковині.