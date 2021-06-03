Чому від контакту з холодом починають хворіти зуби

Представники науки вважають, що в першу чергу до холоду чутливі зуби з проблемною емаллю або карієсом. Після контакту з холодною їжею чи питвом виникають больові відчуття, повідомляє Men's Life.

Вчені вважають, що біль викликають одонтобласти, які знаходяться між пульпою і дентином. Стовпчасті клітини функціонують, як датчик температури, реагуючи на холод. Також вони містять білок TRCP 5.

При впливі низької температури клітини за допомогою нервових закінчень подають сигнал в головний мозок, що і викликає больові відчуття. Таким способом організм намагається захистити зуби від деструктивного фактора.

Для полегшення стану рекомендується використовувати гвоздикове масло. Це перевірений століттями метод від зубного болю. Позитивний ефект досягається шляхом блокування білка TRCP 5. Його блокує евгенол.

Больові відчуття, незважаючи на дискомфорт, потрібні організму, бо вони попереджають про небезпеку для здоров'я і життя. Застосування знеболювальних засобів, щоб вгамувати біль, виправдано. Однак розробка засобів, що заглушають попереджувальні сигнали організму, небезпечна для здоров'я.