П'ять ознак того, що ваш Viber прослуховують

У мережі неодноразово повідомляється про витік конфіденційної інформації в інтернеті. Найчастіше, відбувається це через халатність сервісів, якими користуються мільйони користувачів, повідомляє ITsider.

Як би там не було, але до таких сервісів відносяться соціальні мережі і месенджери, які так популярні в Україні, а саме Viber, Telegram, WhatsApp і Facebook. Зараз же, українцям назвали 5 ознак того, що їх Viber прослуховують.

1. Першою ознакою зазвичай є швидка розрядка акумулятора. Це цілком очевидно, оскільки для прослушки і передачі отриманої інформації використовуються ресурси смартфона.

Це не варто брати до уваги, коли ваш смартфон розряджається при активному користуванні. Нас цікавлять тільки випадки, коли смартфон не використовується, а акумулятор розряджається.

2. Якщо під час розмови з іншими абонентами починають з'являтися різні перешкоди і зайві звуки між вами і вашим співрозмовником. Якщо ви просто чуєте себе, то нічого страшного, таке буває досить часто.

3. Ваш телефон почав поводитися дивно. У більшості випадків це проявляється в частому перезавантаження, блокування-розблокування екрану, відключенні підсвічування і подібних неполадок, які зазвичай не з'являються на смартфоні. Якщо таке відбувається, спробуйте перевірити смартфон на наявність шкідливих програм, або додатків, які ви не встановлювали і не використовуєте.

4. Можливі випадки, що після поповнення власного рахунку, з нього була списана велика сума. Якщо таке сталося, негайно зв'яжіться зі своїм оператором і з'ясуйте чому відбулося списання і хто за нього відповідає.

5. Останній і найпоширеніший ознака - спам. Так, якщо ваші друзі, родичі або знайомі починають отримувати широкий спам від вашого імені, то велика ймовірність, що шахраї дистанційно заволоділи вашим смартфоном.

Якщо ви помітили, що з вашим смартфоном що щось не так, перш за все варто перевірити його за допомогою антивірусних програм. Якщо антивірусні програми нічого не знайшли, проведіть огляд смартфона самостійно. Під вашу увагу повинні потрапити всі додатки, які ви не встановлювали і не бачили їх раніше в смартфоні.

Також рекомендується зв'язатися зі своїм оператором, для того, щоб він повідомив вам, чи здійснюються переадресації з вашого номера на якийсь інший. Якщо таке відбувається, то необхідно їх усіх відключити.