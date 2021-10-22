Як почистити шкіряну сумку: випробуваний спосіб

Шкіряна сумка має дуже ефектний і статусний вигляд, але іноді буває примхлива і, як будь-який виріб з натуральної шкіри, вимагає особливого догляду. Будь то природне забруднення від постійного носіння або ж випадкова пляма, насаджена з необережності – існує лайфхак, який суттєво полегшить вам процедуру видалення бруду з улюбленого аксесуара і змусить його виглядати як новенький, повідомляє Сегодня.

Як чистити шкіряну сумку: лайфхак

Головне правило в догляді за шкірою – працювати на випередження і проводити профілактичні заходи. Це означає – регулярно обробляти сумку кремом, щоб не допустити її пересихання і старіння. Для цього підійде як спеціальний засіб, так і звичайний безбарвний крем для взуття, для рук або простий вазелін. Змастіть поверхню сумки кремом, залиште на 20 хвилин, а потім м'якою фланеллю приберіть залишки жиру і гарненько натріть шкіру до блиску.

Після такої обробки ваша сумочка почуватиметься значно краще і буде менш схильна до забруднення. Та й залишити пляму на такому виробі буде набагато складніше, ніж на потертій старій сумці, куди вона надійно в'їсться.

Якщо ж неприємності уникнути не вдалося, і пляма красується на видному місці, найпростіше її прибрати за допомогою звичайного мила і теплої води. Важливо не надто мочити сумку, тому що шкіра не любить воду. Швидко обробіть теплим мильним розчином проблемне місце, зітріть залишки вологи та просушіть сумку. Потім змастіть її кремом.

Не забувайте, що шкіру не можна сушити біля гарячих джерел тепла, а також на відкритому сонці. Також не очищайте вологу шкіру, а почекайте, поки вона повністю висохне.