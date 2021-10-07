Медики назвали кращі харчові звички для здорового серця

Щоб серце працювало, як мотор до самих сивин, а судини залишалися чистими - харчуйтеся по середземноморської дієти. Цей тип харчування досить популярний, і ось знову медики підтвердили, що кращого раціону для здоров'я серця і судин годі й шукати, повідомляє Сегодня.

Середземноморська дієта - це, в тому числі морепродукти

Переваги такої дієти давно оцінили жителі країн Середземномор'я: тривалість життя у них вище, а смертність від хвороб серця і судин - менше, ніж у східноєвропейців, північних європейців і американців. Учасники дослідження - люди з атеросклерозом і іншими серцево-судинними патологіями харчувалися по середземноморську дієту 3 місяці. І вже за такий короткий період рівень холестерину, який веде до закорковування судин, у них став набагато нижче.

Середземноморська дієта в основному складається з рослинних продуктів, при цьому не виключаються м'ясо, риба, море і молочні продукти. Дієта базується не на рекомендаціях по відстеженню щоденної кількості жирів, білків і вуглеводів і не на калорійності раціону. А на частоті вживання певних груп продуктів за різні інтервали часу. Результати дослідження опубліковані в журналі Nutrition.

Основні принципи середземноморської дієти такі: