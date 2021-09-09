Що потрібно знати про небезпечні трансжири в їжі

Трансжири - це речовини, які містяться у величезній кількості продуктів, які ми їмо. І в усьому світі люди борються або за їх заборону, або хоча б за обмежений їх використання, повідомляє Здоровый образ.

У багатьох країнах світу законодавчо встановили межу - 2% жирів можуть припадати на трансжири, не більше того. Хоча, звичайно ж, безпечних обсягів трансжирів немає. Їх шкода полягає в їх вплив на наш метаболізм. Вони провокують серцево-судинні прояви та викликають ожиріння. Дешевизна, привабливий вигляд, збільшений термін придатності - це все ті причини, за якими виробники як і раніше їх використовують в їжі. В даному відео докладно про те, як впливають на наш організм трансжири, в яких продуктах вони таємно містяться і що необхідно знати, щоб себе убезпечити.