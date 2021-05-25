Як магнітні бурі впливають на людину

Багатьом знайоме відчуття слабкості після пробудження: болить і крутиться голова, сил абсолютно немає, настрій поганий.

Часто виною такому стану можуть бути магнітні бурі, які роблять сильний вплив на організм людини. Тому потрібно знати як від них уберегтися, щоб завжди бути бадьорим і відчувати прилив сил.

Що ж відомо про магнітні бурі?

Магнітні бурі - це взаємодія Землі з сонячним вітром за допомогою магнітосфери. Тривають вони від 2-3 годин до декількох діб.

Вплив магнітних бур на людину

Перше, що відбувається - це скачки артеріального тиску, які спровоковані підвищення тромбоцитів в крові. Відбуваються збої в роботі всіх інших органів, приносячи дискомфорт людині. Також з'являється сонливість, втома, депресивний стан, апатія, роздратованість. Є ризик підвищеного травматизму, очних захворювань, передчасних пологів.

Хто схильний до магнітних бур?

Люди, які страждають на серцево-судинні хвороби, патології дихальних органів, хвороби центральної нервової системи.

Як полегшити свій стан під час магнітних бур?

Насамперед, потрібно стежити за прогнозом вчених про магнітні бурі, щоб відразу підготуватися. Якщо є якісь хронічні захворювання, то потрібно завжди поруч тримати ліки. Не перевантажувати організм: відмовитися від смаженого, солоного, жирного і алкоголю, обмежити сильні фізичні навантаження. Частіше провітрюйте приміщення і гуляйте на свіжому повітрі.