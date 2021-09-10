Рання сивина: в чому причини

Сивина - одна з глобальних проблем жіночої половини населення, проте деякі чоловіки теж не менше комплексують з цього приводу. Поява сивого волосся у молодому віці тягне за собою не тільки погіршення естетичного вигляду, але і може свідчити про багатьох порушеннях роботи внутрішніх органів, повідомляє Хочу.

Серед можливих провокаційних чинників слід зазначити наступні:

Дефіцит сигнального білка в клітинах, що виробляють меланін, який регулює кількість пігментів обох видів.

Раніше посивіння близьких родичів.

Дисфункція нервової системи, ендокринних органів, гіпофіза.

Дефіцит тирозину, який міститься в білках, вітамінах.

Гіперінсоляція, тобто надмірна дія сонця на волосся.

Анемія (зниження гемоглобіну, кількості еритроцитів).

Тривала перевтома як розумовий, емоційний, так і фізичний.

Вітиліго, коли порушується процес пігментації шкірних покривів.

Іноді різка поява сивого волосся (цілі пасма або певної ділянки голови) спостерігається після сильного стресу, переляку. Це обумовлено різким викидом великої кількості адреналіну, спазмом кровоносних судин і, як наслідок, розладом харчування волосяних фолікулів. Останні можуть загинути, а волосся випасти, однак новий волосок буде рости вже сивим. Причому на тлі стресу сиве волосся можуть не постраждати, а забарвлені випасти.

У молодих людей сивина може з'являтися в результаті білкового дефіциту, низької кількості амінокислот, поживних речовин, збою синтезу пігменту. У жінок причини можуть бути такими:

Схуднення шляхом строгих дієт, які позбавляють молодий організм цінних вітамінів, мінералів, амінокислот.

Тривалі, рясні менструації, які ведуть до анемії.

Вагітність, коли організм жінки відчуває дефіцит корисних речовин.

Пологи, як сильний стрес для організму, з подальшою лактацією і втратою поживних речовин з грудним молоком.

Остеопороз.

Хронічні інфекційні захворювання, які пригнічують імунну систему.

Менопауза і пов'язані з нею гормональні порушення, нестабільність психоемоційного стану.

Атеросклеротичне ураження кровоносних судин.

Розлади метаболізму.

На жаль, тривалий стрес призводить до синтезу нейропептидів, що порушують зв'язок між меланіном і білками. Навіть після стабілізації психоемоційного стану, волосся не може повернути свій натуральний відтінок.