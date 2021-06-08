Три основні помилки при покупці нового телефона

Купуючи новий смартфон все ми хочемо отримати дійсно якісний телефон і уникнути зайвих витрат. Зараз ми назвемо 3 основні помилки, які найчастіше допускають споживачі при купівлі нового телефону, повідомляє ITech.

Перша помилка - покупка телефону в ненадійних або сумнівних місцях. Це можуть бути навіть вуличні магазинчики або кіоски в переходах. Зазвичай в таких місцях ви не зможете придбати оригінальний телефон, в більшості випадків це буде репліка. І отримати гарантію в таких місцях шансів мало, оскільки документів, швидше за все, в них немає. Також ви можете зіткнутися з покупкою краденого телефону, який видають за новий. А тут вже можуть виникнути проблеми з правоохоронними органами.

Друга помилка - покупка телефону за порадою продавця. Досить часто буває таке, що ви приходите за однією моделлю, а йдете з покупкою іншої. Не варто повністю покладатися на думку консультантів, оскільки вони можуть бути некомпетентні в цьому питанні або недобросовісними та продати вам телефон з дефектами або стару модель. При цьому ціна буде високою.

Третя помилка - покупка телефону з вітрини. Це також не дуже гарна ідея, тому що такий пристрій весь час знаходиться в робочому режимі, ним користуються відвідувачі магазину, тобто назвати його новим стає важко. Такі телефони також можуть бути з дефектами, бо не всі покупці ставляться до вітринного варіанту з обережністю.

На основі цих правил можна сформувати основну рекомендацію по покупці дійсно якісного пристрою, і вона буде полягати в покупці гаджетів тільки в спеціалізованих магазинах. Також рекомендується перевіряти зовнішній вигляд телефону, його комплектацію, документи та гарантійний талон.