Корисні властивості кореня алтею для здоров'я

Корінь алтея має в складі рослинну слиз і цінні речовини (аспарагін, бетаїн, пектинові сполуки). Він надає пом'якшувальний, відхаркувальний, протизапальний ефект, повідомляє Econet.

Корінь алтея традиційно застосовується для лікування кашлю, болю в горлі, складнощів з лактацією, догляду за шкірою. Хоча рослина поки вивчено недостатньо, переваги кореня алтея пов'язані з наявністю в ньому липкою в'язкої субстанції (слизу). Рослинна слиз здавна використовувалася в терапії зовнішніх і внутрішніх запалень.

Рослинна слиз обволікає слизові оболонки та оберігає їх від роздратування. В результаті зменшується запалення. Дана слиз кореня алтея надає заспокійливий ефект на систему травлення, що відомо як цілющий засіб при виразці та печії.

Його використовують в мазях і припарках, при дерматологічних недугах (інфекція волосяного фолікула, екзема, дерматит).

Екстракт кореня рослини має в складі рослинні сполуки, загоюють рани. Мазь, що включає 15% слизу квіток цієї рослини, прискорює загоєння ран аналогічно спеціальним медикаментозним препаратам. Мазь, що включає 1% алтея, полегшує перебіг атопічного дерматиту у дітей.

Екстракт квіток алтея допомагає знизити показник ліпопротеїнів високої щільності, запалення і формування тромбоцитів.