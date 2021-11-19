Чи корисні для організму субпродукти? Розбираємося з дієтологом

Субпродукти. Як часто ми думаємо, що це прекрасний продукт. По-перше, ціна, по-друге, з печінки, сердечок і шлуночків можна приготувати безліч смачного. Але є припущення, що мало хто замислювався, якими небезпечними можуть бути субпродукти, а деякі з них – не можна їсти категорично, повідомляє Сегодня.

Як, наприклад, і продукти, в яких містяться небезпечні метали. Разом з дієтологом Наталею Ківою розберемося із субпродуктами детальніше.

Чим небезпечні субпродукти?

"Субпродукти – це фільтри, що накопичують шкідливі речовини, такі як свинець, ртуть, кадмій та інші отрути й токсини. А також, велика кількість холестерину. Що може призвести до утворення холестеринових бляшок і закупорки судин. Особливо схильні до цього люди похилого віку, з недостатнім обміном речовин. Тепер про кожен субпродукт детальніше" , – каже Наталя Ківа.

Найнебезпечніші субпродукти:

Свиняча, яловича печінка

Крім холестерину, небезпечна ще й наявністю пуринової кислоти, що стимулює синтез сечової кислоти в організмі, що зрештою призводить до розвитку подагри.

Куряча печінка

Містить протеїни, що спричиняють алергічні реакції, насамперед у маленьких дітей. А також протипоказана людям з хронічними захворюваннями нирок.

Навіть якщо і дозволяється вживання печінки, то не більше 100 г жінкам і 150 г чоловікам, і не більше 2-х разів на місяць.

Чисті субпродукти:

Чистими субпродуктами, рекомендованими до вживання в їжу, є: серце, язик і шлуночки птиці. Рекомендується включати в раціон харчування дітей, вагітних жінок, хворих на анемію.

Язик яловичий і телячий містять:

мідь

залізо

цинк

вітаміни групи В

корисні білки

Серце

Це найчистіший і найбезпечніший субпродукт. У ньому є: