Чи корисні для організму субпродукти? Розбираємося з дієтологом
Субпродукти. Як часто ми думаємо, що це прекрасний продукт. По-перше, ціна, по-друге, з печінки, сердечок і шлуночків можна приготувати безліч смачного. Але є припущення, що мало хто замислювався, якими небезпечними можуть бути субпродукти, а деякі з них – не можна їсти категорично, повідомляє Сегодня.
Як, наприклад, і продукти, в яких містяться небезпечні метали. Разом з дієтологом Наталею Ківою розберемося із субпродуктами детальніше.
Чим небезпечні субпродукти?
"Субпродукти – це фільтри, що накопичують шкідливі речовини, такі як свинець, ртуть, кадмій та інші отрути й токсини. А також, велика кількість холестерину. Що може призвести до утворення холестеринових бляшок і закупорки судин. Особливо схильні до цього люди похилого віку, з недостатнім обміном речовин. Тепер про кожен субпродукт детальніше", – каже Наталя Ківа.
Найнебезпечніші субпродукти:
Свиняча, яловича печінка
Крім холестерину, небезпечна ще й наявністю пуринової кислоти, що стимулює синтез сечової кислоти в організмі, що зрештою призводить до розвитку подагри.
Куряча печінка
Містить протеїни, що спричиняють алергічні реакції, насамперед у маленьких дітей. А також протипоказана людям з хронічними захворюваннями нирок.
Навіть якщо і дозволяється вживання печінки, то не більше 100 г жінкам і 150 г чоловікам, і не більше 2-х разів на місяць.
Чисті субпродукти:
Чистими субпродуктами, рекомендованими до вживання в їжу, є: серце, язик і шлуночки птиці. Рекомендується включати в раціон харчування дітей, вагітних жінок, хворих на анемію.
Язик яловичий і телячий містять:
- мідь
- залізо
- цинк
- вітаміни групи В
- корисні білки
Серце
Це найчистіший і найбезпечніший субпродукт. У ньому є:
- магній
- залізо
- мідь
- білки