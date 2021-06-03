Коли їсти - до або після тренування: важливі моменти

Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, тренер Марина Боржемская, яка пояснила, коли найкраще їсти - до або після тренування, повідомляє Телеграф.

Відразу перед тренуванням краще відмовитися від їжі, бо активність травних органів буде відвертати від фізичної активності. Але не можна тренуватися на порожній шлунок. Це означає, що протягом 8 годин потрібно поїсти.

Метаболізм активується, і тоді обмінні процеси йтимуть швидше. Слідкуйте за нормою калорій і не відступайте від неї. Якщо харчування буде збитковим, організм призупинить швидкість обміну речовин, щоб відновити баланс енерговитрат і компенсувати недолік споживання.