Як розкрити аромат і смак кави: поради

Для кожного вона своя. Для когось виключно ранкова, комусь вона потрібна, щоб заспокоїтися, а хтось п'є каву, бо інакше ніяк, повідомляє Сегодня.

Смакових переваг безліч, як і спецій, що допоможуть розкрити смак і аромат кави. Або навпаки – повністю це все знищити. Експерт Андрій Чуковський поділиться своїм досвідом щодо того, що потрібно каві та вам, щоб розкрити її сповна, а вам – подарувати насолоду.

Отже, що розкриє смак і аромат кави?

Добираючи інгредієнти до кави, завжди варто звертати увагу на аромат. Їхні запахи мають бути не менше і не більше яскравими, ніж у каві.

Кардамон і кориця – важливо пам'ятати, що ці два інгредієнти мають досить потужний аромат – тому додаючи їх у каву, треба бути дуже обережним, щоб їхній запах не домінував.

Який же аромат подобається всьому людству так само сильно, як і кава? Звісно – шоколад. Але якщо аромат шоколаду досить гармонійний з кавою, то смак його може нахабно заховати кавовість напою.

Ваніль, боби тонка, ваніль – своїми нотами чудово прикрасять напій.

До цього списку ароматів легко додам мигдаль, гвоздику... Список відповідних способів можна продовжувати ялівцем, розмарином і імбиром...