Ранкові звички, які допоможуть вам схуднути

Схуднення - процес складний, що вимагає терпіння і сили волі. Але для того, щоб позбутися від зайвих кілограмів, не обов'язково відмовлятися від звичного способу життя або дотримуватися жорсткої дієти. Експерти назвали кілька ранкових звичок, які допоможуть вам повернутися в форму, повідомляє Комментарии.

Сніданок повинен бути з підвищеним вмістом білка

Насамперед не пропускайте сніданки. Ранкове прийняття їжі повинне бути ситним, щоб ви отримали заряд бадьорості та енергії. А для цього збагатите його білком, який сприяє зниженню ваги коштом зниження рівня греліну - пептидного гормону. Отже, яйця, горіхи, сир, насіння чіа і грецький йогурт - відмінний варіант сніданку.

Пийте більше води

Не забувайте контролювати свій водний баланс. Навіть якщо вам здається, що ви п'єте достатньо води, все одно збільште кількість - і пийте більше. Якщо випити склянку або два до сніданку, то процес схуднення буде запущений з самого ранку. Вода знижує апетит і збільшує кількість спалюваних калорій. Відповідно до одного з досліджень, 500 мл води зменшують споживання калорій за сніданком на 13%.

Почніть зважуватися

Щоранку вставайте на ваги - така звичка допоможе вам збільшити самоконтроль і свою мотивацію. А в разі позитивного результату буде викликати бажання швидше рухатися до своєї мети.

Заведіть щоденник харчування

Якщо не можете згадати, що їли за день або вам здається, що пам'ятаєте все - щоденник харчування відкриє вам очі. Враховуйте все, що було з'їдено - і обов'язково дізнаєтеся про себе і свій режим харчування багато нового, а бажання з'їсти щось зайве відпаде саме собою.