Який овочевий сік допоможе зміцнити здоров'я за 10 днів

Дослідники заявили, що буряковий сік - джерело вітамінів, органічних і мінеральних сполук, які сприятливо позначаються на роботі всього організму і допомагають зміцнити здоров'я буквально за 10 днів, повідомляє Комментарии.

Фахівці відзначили, що в буряковому соку фактично міститься вся користь свіжого овоча, але він більш концентрований і легше засвоюється організмом. Напій багатий на вітамін С, калій, магній, цинк. У його складі багато заліза - елемента, необхідного для повноцінного кровотворення, профілактики анемії, підвищення рівня глюкози в крові і нормалізації тиску. Вчені з Ексетерського університету (Англія) провели експеримент, для участі в якому запросили 26 осіб у віці від 70 до 80 років.

Добровольці протягом 10 днів двічі на добу вживали буряковий сік. Результати дослідження показали, що цей овочевий напій позитивно діє на здоров'я серцево-судинної системи і роботу мозку. З його допомогою в організмі значно знижувався рівень шкідливих мікроорганізмів, що викликають запальні процеси. Автор дослідження Анні Ванхатало зазначила, що додавання в раціон бурякового соку здатне всього за 10 днів змінити мікробіом кишечника в кращу сторону. Кишечник не даремно називають "органом довголіття", адже від його роботи залежить і фізичне, і емоційне здоров'я людини.