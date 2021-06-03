Як цукор впливає на пам'ять дітей

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що надмірне вживання цукру погіршує пам'ять у дітей, повідомляє ScienceDaily.

Експеримент проводився на лабораторних мишах, але вчені заявили, що результати дослідження можна застосувати й до людей, особливо до дітей.

У ході дослідження мишей розділили на дві групи. Тварини з першої групи регулярно вживали солодкі напої, а в другій - плацебо. В наслідок у мишей з першої групи виявили порушення функції гіпокампа - області мозку, що відповідає за пам'ять.

Причиною погіршення пам'яті стало підвищена кількість бактерій Parabacteroides у кишечнику тварин через регулярне вживання цукру.

Вчені настійно рекомендують батькам зменшити кількість доданого цукру в раціон дітей, замінивши солодощі фруктами.