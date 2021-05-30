Вчені обговорюють гіпотезу про походження людини з зоряного пилу

Вчені зі Сполучених Штатів Америки розглядають екзотичну гіпотезу походження людини із зоряного пилу. Довести або спростувати гіпотезу намагаються співробітники Університету Мічигану, повідомляє Planet today.

Вважається, що основна частина вуглецю, який є на Землі, з'явилася з міжзоряного космічного простору. Це вказує на те, що в міжзоряному середовищі досі зберігаються значні обсяги цього елемента, з якого формуються нові планетні світи.

"Передбачається, що виникнення вуглецевого" шару "на Землі відбулося після формування так званого протопланетного диска. Модель конденсації речовини, що розглядається сучасною наукою, вказує на те, що при утворенні Сонця велика частина елементів випарувалася, але при охолодженні диска сталася конденсація певних газів", - кажуть американські вчені.

Вуглець, запаси якого виникли в надрах формується Землі, став основою перших "будівельних блоків", з яких сталася життя на нашій планеті. Якщо розглядати гіпотезу про виникнення життя на нашій планеті з міжзоряної речовини в цьому ключі, то вона цілком має право на існування - відзначають вчені, додаючи, що найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень може формуватися в космічному середовищі.