Як вибрати шпалери для передпокою: ідеї дизайну 2021

Передпокій має дуже велике значення. Вона формує перше враження від квартири, вона виступає сполучною ланкою між зовнішнім світом і вашої «фортецею, повідомляє Дела домашние.

В її оформленні важливо дотримуватися декількох дуже важливих правил.

Вибираючи матеріал, необхідно враховувати не тільки вартість шпалер, але й умови їх експлуатації. Як вибрати шпалери в передпокій? Як вибрати матеріал і малюнок під певний стиль інтер'єру? Як підібрати шпалери для різного типу приміщення? Дивіться відео до кінця і дізнайтеся для себе багато нового і цікавого!