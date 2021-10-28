Що потрібно знати вживаючи сухофрукти: думка дієтолога
Відомий український дієтолог Світлана Фус, пояснила, в чому полягає користь сухофруктів, а також звернула увагу на шкоду покупних висушених плодів, повідомляє Телеграф.
Консультант по харчуванню зазначила, що сухофрукти є хорошим джерелом мінералів, деяких вітамінів, харчових волокон, глюкози та фруктози. Особливо корисні вони в пост.
Але споживаючи їх потрібно пам'ятати про наступне: ⠀
- Сухофрукти, які виглядають блискучими або жирними, можуть бути покриті рослинною олією (як правило, дешевим) або вивареними в цукровому сиропі. ⠀
- Їх можуть обробляти двоокисом сірки (Е220), для збільшення терміну зберігання. У людей, особливо чутливих до цього з'єднання сірки. Можуть виникати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, головні болі, напади бронхіальної астми й ін. ⠀
- У сухофруктах міститься велика кількість простих вуглеводів - глюкози й фруктози. Вживаючи сухофрукти, пам'ятайте, що вони більш ніж на 50-60% складаються з простих вуглеводів. Інакше кажучи, сухофрукти більш правильно вважати солодощами. ⠀
- Важливо сказати, що при сушінні кількість вітаміну С сильно зменшується. ⠀
- Користь для здоров'я несуть антиоксиданти-антоціани, каротиноїди, фенольні сполуки. І велика частина цих фітохімічних речовин, що містяться в них збережена після висушування. Вони допомагають організму підвищувати імунітет і боротися з різними запаленнями. Багато їх в темних плодах інжиру і чорносливу, у фініках. До того ж чорнослив хороший проносний засіб. Двох-трьох сушених слив досить для стимуляції роботи кишківника. ⠀
- Якщо ви купуєте сухофрукти, а не робите самостійно, спочатку обдати окропом і замочити їх на 10-15 хв в теплій воді, а потім промити. Цим ви убезпечите себе від можливих шкідливих речовин. Крім того, занадто сухі плоди важкі для травлення. Висушені фрукти містять до 20% води (у свіжих фруктах вміст води становить 80-90%).
⠀ Одним словом, сухофрукти - це корисні ласощі, яке задовольняє потребу в солодкому і допомагає зміцнювати наш організм. Тому важливо знати міру, їсти улюблені сухофрукти в помірній кількості. Так ви отримаєте користь і задоволення і не нашкодите своєму організму.
Фус додає, для того, щоб не перестаратися в вживанні простих вуглеводів, потрібно пам'ятати - денна норма сухофруктів, - це:
- 2-3 фініки,
- 2-4 великих сушених плода чорносливу або кураги,
- 2 інжиру,
- 1 столова ложка родзинок.